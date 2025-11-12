Doon Siday 49 Qof oo Magangelyo-doon ah oo Ku Degay Xeebaha Liibiya
Hay’adda Qaramada Midoobay ee Socdaalka (IOM) ayaa sheegtay in markab siday 49 qof oo magangelyo-doon ah uu ku degay xeebaha dalka Liibiya, iyadoo 42 qof wali la la’yahay.
Warbixinta IOM ayaa tilmaamaysa in shilka uu ka dhacay xeebta magaalada Zuwara, oo ku taalla galbeedka Liibiya, halkaas oo doomo badan oo ay magangelyo-doonku ku socdaan dhinaca Yurub ay ka dhoofaan.
Saraakiisha IOM ayaa xaqiijiyey in 7 qof la badbaadiyey, kuwaas oo lagu daweynayo xaalad caafimaad oo adag, halka tirada inta kale ee la waayey ay u badan tahay inay ku dhinteen badda Mediterranean-ka.
Hay’addu waxay sheegtay in tani ay muujinayso halista sii kordheysa ee socdaalka badda Mediterranean-ka, iyadoo kumannaan qof ay sannad walba isku dayaan inay Yurub ku gaaraan iyagoo ka cararaya dagaal, saboolnimo, iyo xaalado bani’aadamnimo oo adag.
Liibiya ayaa weli ah mid ka mid ah meelaha ugu khatarsan ee ay magangelyo-doonku maraan, maadaama ay gacanta ku hayaan kooxo tahriibin ah oo inta badan u dira doomaha aan badbaado lahayn.
IOM waxay ugu baaqday wadamada gobolka iyo Yurub in ay qaadaan tallaabo degdeg ah si loo yareeyo khasaaraha bani’aadamnimo ee socdaalka aan sharciyeysneyn ee badda Mediterranean-ka.