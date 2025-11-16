Midowga Afrika oo Soo Dhoweeyay Saxiixa Heshiiska Doha ee u Dhaxeeya Dowladda DRC iyo AFC/M23
Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika ayaa si weyn u soo dhoweeyay saxiixa heshiiska oo ay wada gaareen Dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo (DRC) iyo kooxda AFC/M23.
Tallaabadan taariikhiga ah ayaa loo arkaa mid muhiim u ah soo celinta xasilloonida, dhismaha kalsoonida, iyo xallinta sababaha asaasiga ah ee colaadda ka taagan Bariga DRC.
Guddoomiyaha ayaa ammaanay dhinacyada heshiiska ku lug leh, isagoo sheegay in ay muujiyeen geesinimo, rabitaan siyaasadeed iyo diyaar u ahaanshaha wadahadal wax ku ool ah.
Wuxuu sidoo kale mahadnaq u diray Dowladda Qatar doorkeedii fududaynta geeddi-socodka nabadda, iyo Dowladda Mareykanka oo si dhow u garab taagnayd dadaalladaas.
Midowga Afrika ayaa sidoo kale bogaadiyay kaalinta muhiimka ah ee H.E. Faure Essozimna Gnassingbé, Madaxweynaha Golaha Togo, oo ah dhexdhexaadiyaha rasmiga ah ee AU u qaabilsan colaadda Bariga DRC, iyo hawsha ay wadaan guddiga ka kooban shanta fududeeye ee AU.
AU waxay ugu baaqday dhammaan dhinacyada in ay ilaaliyaan qodobada heshiiska, isla markaana si degdeg ah u dhammaystiraan lixda protocol ee daba-galka u baahan hirgelinta heshiiska.
Guddoomiyaha ayaa ku celiyay in Midowga Afrika uu ka go’an yahay sii wadidda taageerada geeddi-socodka Doha iyo hab-maamuuska Washington, si loo helo nabad waarta, ammaan iyo horumar guud ahaan gobolka Harooyinka Weyn (Great Lakes Region).