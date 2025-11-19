Golaha Aqalka Sare Ansixiyay Guddiga Madaxa Bannaan ee Xuquuqul Insaanka Qaranka
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta qaaday tallaabo muhiim ah oo xoojinaysa safarka dheer ee dalka uu ku marayo hormarinta iyo ilaalinta xuquuqul insaanka, kadib markii Xildhibaannada Golaha Aqalka Sare ay si rasmi ah u ansixiyeen xubnaha Guddiga Madaxa Bannaan ee Xuquuqul Insaanka Qaranka.
Guddigan ayaa horey u soo meel mariyey Golaha Wasiirrada iyo Golaha Shacabka, taas oo ka dhigan in dhammaan hay’adaha sharci dejinta ee dalka ay isku raaceen muhiimadda iyo waxtarka ay leedahay in Soomaaliya yeelato hay’ad madax bannaan oo u heellan ilaalinta xuquuqda aadanaha.
Ansixintani waxay ka dhigan tahay dhameystirka dadaallo muddo sanado badan socday oo looga gol lahaa in dalka uu yeesho nidaam dhisan oo ilaalin kara xuquuqda muwaadiniinta, laguna dhaqangeliyo go’aamadii iyo hannaankii ka soo baxay shirarkii heer qaran ee xuquuqul insaanka.
Sanadkan 2025 waxa uu Soomaaliya u noqday mid guulo isdaba-joog ah laga gaaray hormarinta xuquuqul insaanka, iyadoo uu daliil u yahay horumarkii ballaarnaa ee ka bilowday maalintii la qabtay Shirweynihii Qaran ee Xuquuqul Insaanka. Dhismaha, ansixinta, iyo meel-marinta guddigan cusub ayaa noqotay tallaabada ugu dambeysay ee fulinta ballan-qaadyadii ka soo baxay shirkan muhiimka ah.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ansixinta Guddiga Madaxa Bannaan ee Xuquuqul Insaanka ay calaamad u tahay in dalka uu ku socdo waddadii saxda ahayd, isla markaana ay ku dhiirrigelin doonto in sanadkan iyo kuwa soo socda ay sii kordhaan talaabooyinka lagu ilaalinayo sharaf iyo xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed.