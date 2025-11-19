Maxkamad ku taalla Galgaduud oo xukun dil ah ku riday nin horay u dilay ganacsade si weyn loo yaqaanay Guriceel
Maxkamadda Gobolka Galgaduud ayaa maanta ku dhawaaqday xukun dil toogasho ah oo lagu riday Cabdifitaax Cali Xasan, ka dib markii lagu helay dambiga ah inuu degmada Guriceel ku dilay AUN Deeq Cabdi Jaamac, oo ahaa ganacsade si weyn looga yaqaanay magaalada.
AUN Deeq Cabdi Jaamac ayaa ahaa nin dhalinyaro ah oo ganacsi shaqsiyadeed lahaa, isla markaana bulshada Guriceel kaga jiray sumcad iyo ixtiraam.
Dilkiisa ayaa bulshada gilgiley, waxaana mudaharaadyo kooban iyo hadallo cambaareyn ah laga soo jeediyay magaalada maalmo ka dib dhacdada.
Maxkamaddu waxay sheegtay in caddeymo muuqda oo ay soo bandhigeen hay’adaha amniga ay muujinayaan in Cabdifitaax Cali Xasan uu si bareer ah u geystay falka, taasoo sababtay in si degdeg ah loo soo gabagabeeyo dacwadda.
Xeer-ilaalinta ayaa xukunka ku tilmaantay caddaalad loo helay marxuumka iyo qoyskiisa, halka dadka deegaanka ay soo dhoweeyeen go’aanka maxkamadda iyagoo rajo ka muujiyay in uu noqdo digniin ka dhan ah dambiyada la midka ah.