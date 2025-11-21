Maxkamadda bulshada Bariga Afrika oo Joojisay Dhaarista 9 Xildhibaan ee Soomaaliya dirsatay
Maxkamadda Bariga Afrika (EACJ) ayaa soo saartay amar ku meel gaar ah oo lagu joojinayo dhaariista sagaalka xubnood ee Soomaaliya u matali lahaa Baarlamaanka Bulshada Bariga Afrika (EALA), kadib markii la gudbiyey dacwad sharci oo ka dhan ah habkii loo soo xulay xubnahaas.
Sababta Joojinta
Dacwad ay maxkamadda ka gudbiyeen xildhibaano iyo muwaadiniin Soomaaliyeed ayaa lagu sheegay in:
Habka loo soo magacaabay xubnaha EALA uusan buuxin shuruudaha kala-duwanaanta siyaasadeed.
Doorashadii lagu soo xulay aysan ahayn mid hufan, tartan furan leh, ama waafaqsan axdiga Bulshada Bariga Afrika (EAC Treaty).
Dowladda Soomaaliya ay si toos ah u qortay dadkii ay rabtay in ay soo baxaan, halkii laga mari lahaa hannaan sharci ah oo baarlamaani.
Maxkamaddu waxay aqbashay codsiga, waxayna siisay amar ku meel gaar ah oo si toos ah u joojinaya dhaariistii lagu waday Talaadada soo socota ee magaalada Arusha.
Soomaaliya 45 Maalmood ayay Hadda Haysataa
Dowladda Federaalka Soomaaliya loo qabtay 45 maalmood inay ku soo gudbiso jawaabteeda sharci.
Intaa ka hor, xubnahaas lama dhaarin karo.
Diblumaasiyad Socota
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliya, Sheekh Aadan Madoobe, ayaa booqday Nairobi si uu taageero diblumaasiyadeed uga helo guddoomiyaha Baarlamaanka Kenya, Moses Wetang’ula.
Laakiin Kenya waxay ku adkeysatay:
In ayan ka faragelin arrin maxkamad ka socota,
In la dhowro madaxbannaanida EACJ.