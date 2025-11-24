Israa’iil oo duqeyn ku dishay Sarkaal sare oo ka tirsan Kooxda Xisbullaahi
Milateriga Israa’iil ayaa dilay xubin sare oo ka tirsan kooxda Xisbullah ee dalka Lubnaan kadib weerar dhanka cirka ah oo ay ka fuliyeen duleedka koonfureed ee magaalada Beyruut ee caasimadda Lubnaan, inkastoo xabbad joojin laga gaaray dagaalka Israa’iil iyo Xisbullah.
Waxa ay ku tilmaantay Haitham Cali al-Tabtabai, madaxa shaqaalaha ee Hezbollah, inuu yahay ruug-cadaa kooxda oo soo qabtay jagooyin sarsare oo xirriir ah.
Wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan ayaa sheegtay in ugu yaraan shan qof ay ku dhinteen 28 kalena ay ku dhaawacmeen weerarka oo ku dhacay dhismo dabaq ah oo ku yaalla degmada Dahieh oo ay dadku ku badan yihiin.
Xisbullah ayaa xaqiijisay geerida Tabtabai, isaga oo intaa ku daray in Israa’iil ay ka gudubtay “khadka cas” markii ay duqeynta fulisay.
Duqeynta ayaa ah tii ugu horreysay oo Israa’iil ay ka geysato koonfurta Beirut muddo bilo ah.
Waxay ku soo beegmaysaa iyadoo Israa’iil ay kordhisay ololaheeda ka dhanka ah dadka iyo bartilmaameedyada ay ku sheegtay inay xiriir la leeyihiin Xisbullah – oo ah koox Muslim Shiico ah oo ay taageerto Iran – inkastoo xabbad joojin ay garwadeen ka ahaayeen Mareykanka iyo Faransiiska uu dhaqan galay bishii November ee la soo dhaafay.