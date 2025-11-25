War Degdeg ah: Xoogagga Taageerada Degdegga ah ee Sudan oo Ku Dhawaaqay Xabbad-Joojin Bini’aadantinimo oo Saddex Bilood ah
Xoogagga Taageerada Degdegga ah (RSF) ee Sudan ayaa ku dhawaaqay xabbad-joojin bini’aadantinimo oo socon doonta saddex bilood, taas oo timid maalmo kadib markii taliyaha Ciidamada Dowladda Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, uu diiday hindise caalami ah oo xabbad-joojin cusub ah.
Taliyaha RSF, Maxamed Xamdaan Dagalo “Hemedti”, ayaa muuqaal uu baahiyay ku sheegay in go’aankani uu ka yimid mas’uuliyad qaran iyo jawaab celin lagu taageerayo dadaallada caalamiga ah, gaar ahaan hindisaha Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dedaallada dalalka “afarta ah”.
Hemedti wuxuu tilmaamay in xabbad-joojin bini’aadantinimo ay ka mid yihiin:
Joojinta colaadaha muddo saddex bilood ah
Difaaca dadka rayidka ah ee ku go’doonsan dagaalka
Fududeynta gaarsiinta gargaarka bini’aadantinimo ee goobaha ay dagaalladu saameeyeen
Hubinta in shaqaalaha gargaarka ay si hagar-la’aan ah u shaqeyn karaan
Ilaalinta xarumaha hay’adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah
Awood siinta kooxaha caafimaadka inay waajibaadkooda gutaan
Wuxuu intaas ku daray in tallaabadan ay tahay jawaab loogu talagalay “dadaal caalami ah oo loogu adeegayo dadka Sudan”, isla markaana ay muhiim tahay in la abuuro hannaan kormeer oo caalami ah si loo xaqiijiyo in xabbad-joojintu dhaqan gasho.