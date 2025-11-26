DDS oo sii daysay 121 qof oo sharci-darro ugu xirnaa saldhigyada booliska
Guddiga Xuquuqda Aadanaha ee Itoobiya (EHRC) ayaa sheegay in Xukuumadda Dowlad Deegaanka Soomaalida ay xorriyadda u fasaxday 121 qof oo muddo si sharci-darro ah ugu xirnaa saldhigyo kala duwan oo ku yaal deegaanada maamulkaas. Sidoo kale, waxaa cafis loo fidiyay laba wariye oo ka mid ahaa dadka xirnaa.
EHRC ayaa ku tilmaamay tallaabadan mid muujinaysa in maamulka DDS uu bilaabay inuu wax ka qabto cabashooyin muddo dheer laga muujinayay xarigyada aan maxkamadda la horgeyn, caqabadaha helitaanka caddaaladda, iyo dhibaatooyinka dadka ku jira xabsiyada.
Si kastaba ha ahaatee, Guddigu wuxuu hoosta ka xarriiqay inay weli jiraan arrimo culus oo aan xal loo helin, kuwaas oo u baahan tallaabo degdeg ah. Waxyaabahaas waxaa ka mid ah:
In lala xisaabtamo eedeymaha xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee ka dhacay deegaanka Dacawaley, oo xuduud la leh gobollada Fafan iyo Jarar.
In latalin iyo taageero loo sameeyo dadka dhibbanayaasha ah ee khilaafaadkaas ku saameeyay.
In dib-u-habeyn lagu sameeyo hab-dhaqanka iyo nidaamka lagu maamulo dadka xiran.
EHRC ayaa ugu baaqay maamulka DDS inuu sii wado dib-u-eegista nidaamyada cadaaladda iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha, si loo yareeyo cabashooyinka bulshada iyo in la dhiso kalsoonida shacabka.