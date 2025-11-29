Labo Markab oo Shidaal Qaada oo Ruushka Leeyahay oo Lagu Qarxiyay Badda Madow
Labo markab oo shidaal qaada, kana tirsan maraakiibta Ruushka ee loo yaqaan shadow fleet, ayaa lagu qarxiyay meel aan ka fogeyn xeebaha Turkiga ee Badda Madow.
Markabka Kairos iyo kan Virat, oo horey ugu jiray cunaqabateynta Mareykanka iyo Midowga Yurub, ayaa weerar culus la kulmay kadib markii, sida uu sheegay kabtanka mid ka mid ah maraakiibta, diyaarad aan duuliye lahayn (drone) lagu dhuftay.
Markabka koowaad ayaa si daran u burburay iyadoo wararka hordhaca ahi sheegayaan inuu ku dhow yahay inuu quuso. Si kastaba ha ahaatee, shaqaalihii labada markab waa la badbaadiyay, waxaana markab kale oo u dhowaa uu qaaday inta badan shaqaalaha.
Kabtanka Kairos ayaa soo diray baaq degdeg ah (SOS) ka hor inta aanu isgaarsiintu go’in, isaga oo sheegay in weerarka uu ahaa mid si toos ah loogu bartilmaameedsaday markabka, islamarkaana uu ka dhashay qarax xooggan oo ka kacay qeybta sare ee markabka.
Weerarkan wuxuu imaanayaa xilli xiisadda u dhexeeya Ruushka iyo Reer Galbeedka ay mar kale sii xoogeysanayaan. Madaxdii Mareykanka iyo Midowga Yurub hore ayaa u shaaciyay in maraakiibta Kairos iyo Virat ay ku lug leeyihiin ka ganacsiga shidaalka ee shaabadda qarsoon ee Ruushka, taas oo looga dan leeyahay in looga baxsado cunaqabateynta caalamiga ah.