Galgaduud: Maxkamadda Racfaanka oo Dil-toogasho ku Xukuntay Laba Eedeysane, Midna Shan Sano oo Xabsi ah
Maxkamadda Racfaanka Gobolka Galgaduud ayaa maanta ku dhawaaqday xukuno culus oo ka dhan ah saddex eedeysane oo loo haystay dilka hooyo iyo saddex gabdhood oo ay dhashay, kuwaas oo maalmo ka hor lagu weeraray deegaanka Qaayib ee gobolka Galgaduud.
Maxkamaddu waxay dil toogasho ku xukuntay:
Cabdi Cismaan Cabdullaahi (Ina Gacameey)
Galad Axmed Xuseen (Ina Qoonfo)
Labadan eedeysane ayaa lagu helay in ay ka qeyb ahaayeen falkii naxdinta lahaa ee lagu laayay hooyada iyo saddexdeeda gabdhood.
Sidoo kale, maxkamaddu waxay shan sano oo xabsi ah ku riday:
Ayuub Maxamed Cabdi (Ina Dalabeey)
Ayuub ayaa lagu helay inuu door ka qaatay falka balse aanu ahayn mid toos u fuliyay dilka, sida ay maxkamaddu sheegtay.
Go’aanka ayaa yimid kadib markii maxkamaddu dhageysatay racfaanka iyo caddeymaha dhinacyada dacwadda, iyadoo ku adkeysatay in xukunka lagu saleeyay “caddeymo buuxa iyo qirashooyin”.