Turkmenistan iyo Soomaaliya oo ka wadahadlay Xoojinta Iskaashiga Caalamiga ah
Waxaa magaalada Ashgabat ka soo baxday war muujinaya in dalalka Turkmenistan iyo Soomaaliya ay wadaan dadaallo cusub oo lagu xoojinayo iskaashiga dhinacyada badan leh, gaar ahaan kuwa hoos yimaada hay’adaha caalamiga ah.
Sida ay shaacisay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Turkmenistan, wasiirrada arrimaha dibadda ee labada dal – Rashid Meredov iyo Abdisalam Abdi Ali – ayaa khadka telefoonka kaga wada hadlay sidii loo sii adkeyn lahaa xiriirka labada dal iyo wada shaqeynta gudaha ururrada caalamiga ah, gaar ahaan Qaramada Midoobay (UN).
Kulanka waxaa si gaar ah diiradda loogu saaray shirka caalamiga ah ee Nabadda iyo Kalsoonida oo dhici doona 12-ka December ee Ashgabat. Shirkaasi wuxuu ku saabsan yahay:
• Sanadka Caalamiga ah ee Nabadda iyo Kalsoonida,
• 30 guurada Madaxbannaanida Joogtada ah ee Turkmenistan,
• Maalinta Caalamiga ah ee Dhexdhexaadnimada.
Labada wasiir waxay sidoo kale isla garteen in Turkmenistan iyo Soomaaliya ay wadaagaan aragtiyo isku dhow oo ku aaddan nabad-dhiska caalamiga ah iyo horumarka waara.
Wadahadalkan cusub wuxuu daba socdaa kulankii bishii August ee magaalada Awaza, halkaas oo ay ku kulmeen Akhmet Gurbanov iyo Isaac Mohamud Mursal, oo kala ah wasiir ku-xigeennada arrimaha dibadda ee labada dal. Kulankaasi waxaa lagu adkeeyay muhiimadda xiriirka labada dal iyo ballaarinta iskaashiga siyaasadeed, diblomaasiyadeed, dhaqaale, ganacsi, dhaqameed iyo bani’aadamnimo.
Soomaaliya ayaa mar kale xaqiijisay inay taageerto hindisayaasha nabadeed ee Turkmenistan iyo dadaallada loogu jiro xasilloonida iyo horumarka waara ee caalamka.