Dowladda Uganda oo ku hanjabtay in ay xannibi doonto baraha bulshada inta lagu jiro doorashada 2026
Dowladda Uganda, gaar ahaan Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka (UCC), ayaa ku hanjabtay in ay xannibi karto baraha bulshada haddii la arko in lagu faafiyo warar qalqal gelin kara amniga dalka inta lagu guda jiro doorashada madaxtinnimada ee 2026.
Hadalkan ayaa ka soo baxay Dr Abudu Waiswa, Agaasimaha Arrimaha Sharciga ee UCC, oo ka hadlay shir ay yeesheen hay’adaha maamula doorashooyinka, kaas oo ka dhacay Hotel Sheraton ee Kampala 4-tii December 2025. Dr Waiswa wuxuu sheegay in baraha sida Facebook, X (Twitter), TikTok iyo WhatsApp ay khatar ku noqon karaan amniga doorashada haddii lagu dhibaateeyo bulshada, lagu faafiyo warar been abuur ah, ama lagu abaabulo qalalaase.
UCC waxay sheegtay:
In baraha bulshada loo adeegsan karo khalkhal gelinta amniga.
In haddii “si khaldan loo adeegsado,” ay dowladda qaadi karto tallaabo ah in gebi ahaanba la xannibo adeegyadaas.
In tallaabadan ay u aragto mid loogu talagalay badbaadinta amniga qaranka.
Hadalkan ayaa soo baxay xilli Uganda ay ka socoto diyaar garowga doorashada 2026, halkaas oo muran badan ka taagan yahay musharixiinta qaarkood iyo xaaladda siyaasadeed ee gudaha dalka.
Dadka dhaliila dowladda Madaxweyne Museveni waxay sheegayaan in hanjabaadda UCC ay qayb ka tahay dadaal lagu caburinayo aragtida mucaaradka iyo warbaahinta madaniga ah, iyadoo horey doorashooyinkii 2021 lagu arkay in baraha bulshada la xannibay maalmo ka hor codeynta.
Shacabka iyo ururrada xuquuqda aadanaha ayaa ku boorinaya dowladda in aysan adeegsanin awoodaha xannibaadda, balse ay xoojiso wacyigelinta, ilaalinta xorriyadda hadalka, iyo dhexdhexaadnimada hay’adaha doorashada.