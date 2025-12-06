Madaxweynaha Somaliland oo Joojiyey Munaasabadda Xuska Xeer Ciise
Madaxweynaha Somaliland ayaa maanta ku dhawaaqay in uu joojiyey munaasabadda xuska Xeer Ciise, isagoo sheegay in go’aankaasi ku saleysan yahay danta guud iyo dareenka bulshada.
Hadalkan ayaa yimid xilli xiisado iyo mudaharaadyo ay ka jireen qaar ka mid ah gobollada Somaliland, gaar ahaan Boorama.
Madaxweynaha, oo muuqaal rasmi ah soo dhigay warbaahinta, ayaa tilmaamay in masuuliyadda ugu weyn ee dowladda ay tahay ilaalinta nabadda, wadajirka shacabka, iyo xasiloonida guud ee dalka.
Isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu yiri:
“Maanta waxaan Madaxweynaha ahaan joojiyey munaasabadda xuska Xeer Ciise, aniga oo ka eegaya danta guud iyo dareenka ummaddayda…”
Go’aankan ayaa kusoo beegmaya xilli ay socdaan dadaallo nabadeed oo la doonayo in lagu dejiyo xiisadda labada beelood ee walaalaha ah ee ku kala nool gobolka Selel. Waxgaradka, odayaasha dhaqanka iyo culimada ayaa ku baaqayay in xukuumaddu qaaddo tallaabooyin xasillooni lagu soo celinayo, si looga hortago wax kasta oo kicin kara iska horimaad ama kala shaki bulsho.
Joojinta xuska Xeer Ciise ayaa loo arkaa mid ka tarjumaysa:
In xukuumaddu dhageysatay cabashada bulshada,
In la doonayo in laga hortago rabshado kale,
In la abuuro jawi ku habboon wada hadal iyo xal nabadeed.
Madaxweynaha ayaa ugu dambayn ku baaqay in shacabka Somaliland ay ka wada shaqeeyaan ilaalinta amniga iyo wada-jirka, isagoo ballanqaaday in dowladdu sii wadi doonto dedaallada lagu xalinaayo muranka jira.