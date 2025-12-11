Midowga Yurub oo $7 Milyan u Qoondeeyay Soomaaliya
Midowga Yurub (EU) ayaa ku dhawaaqay in ay Soomaaliya ugu deeqday in ka badan $7 milyan oo gargaar cusub, si loo xoojiyo howlaha bani’aadantinimo loona dardargeliyo ilaalinta xuquuqda aadanaha. Tallaabadani waxay qayb ka tahay dadaallada caalamiga ah ee lagu taageerayo xasilloonida iyo dib u dhiska Soomaaliya.
Safiirka EU-da ee Soomaaliya, Francesca Di Mauro, ayaa sheegtay in deeqdan cusub ay si gaar ah u xoogga saaraysid:
Taageeridda ururrada bulshada rayidka ah ee Soomaaliyeed
Kor u qaadista nabadda iyo wada-noolaanshaha
Hagaajinta xaaladaha nololeed ee bulshada
Adkaynta ilaalinta xuquuqda aadanaha
La tacaalidda baahiyaha ka dhasha abaaraha daba-dheeraaday
Ku dhawaaqista deeqdan waxay ku soo beegantay kadib shirar dhowaan dhexmaray dowladda federaalka Soomaaliya iyo la-hawlgalayaal caalami ah, kuwaas oo isku raacay in la xoojiyo iskaashiga lagu caawinayo bulshooyinka sida gaarka ah u saameeyay abaarta iyo colaadaha.
Dowladda federaalka iyo deeq bixiyayaasha caalamiga ah ayaa sidoo kale ballan qaaday in ay qaadan doonaan hab isku-dhafan oo lagu yareynayo dhibaatada dadka haysata, isla markaana lagu dhisayo adkaysi mustaqbal oo waara, taas oo ka tarjumeysa istaraatiijiyadda EU-da ee horumar waara iyo maamul ku dhisan ilaalinta xuquuqda.