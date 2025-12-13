U bood dhigaalka

Golaha Wasiiradda Hirshabeelle oo Ansixiyay laba Sharci oo muhiim ah

Sheeko:War

Ku-simaha Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ahna Madaxweyne ku-xigeenka Mudane Yuusuf Axmed Hagar (Dabageed) ayaa shir-guddoomiyey kulanka Golaha Wasiirrada Dowladda Hirshabeelle.

Ugu horeyn waxaa warbixino laga dhageystay Wasaaraddaha Amniga, Beeraha, Shaqadda iyo Gargaarka.

Dood dheer kaddib Golaha Wasiirrada ayaa meelmariyey:-

  1. Sharciga Dakhliga.
  2. Siyaasadda Fasaxa Dhismaha.

Gunaanudkii, Ku-simaha Madaxweynaha Dowladda Hirshabeelle ayaa ku ammaanay Golaha dadaalkooda ku aadan horumarinta Hirshabeelle.