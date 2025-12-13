Golaha Wasiiradda Hirshabeelle oo Ansixiyay laba Sharci oo muhiim ah
Sheeko:War
Ku-simaha Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ahna Madaxweyne ku-xigeenka Mudane Yuusuf Axmed Hagar (Dabageed) ayaa shir-guddoomiyey kulanka Golaha Wasiirrada Dowladda Hirshabeelle.
Ugu horeyn waxaa warbixino laga dhageystay Wasaaraddaha Amniga, Beeraha, Shaqadda iyo Gargaarka.
Dood dheer kaddib Golaha Wasiirrada ayaa meelmariyey:-
- Sharciga Dakhliga.
- Siyaasadda Fasaxa Dhismaha.
Gunaanudkii, Ku-simaha Madaxweynaha Dowladda Hirshabeelle ayaa ku ammaanay Golaha dadaalkooda ku aadan horumarinta Hirshabeelle.