Jabuuti oo xaqiijisay ka bixitaanka Eritrea ee Urur-goboleedka IGAD
Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa si rasmi ah u xaqiijisay in Dowladda Eritrea ay mar kale ka baxday Urur-goboleedka IGAD, kaddib markii ay soo dirtay ogeysiis rasmi ah oo la gaarsiiyay Xoghaynta Fulinta IGAD 12-ka December 2025.
Qoraal saxaafadeed ay Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Jabuuti soo saartay Sabtidii, 13-ka December 2025, ayaa lagu caddeeyay tallaabadan cusub ee ay Eritrea qaadday.
Qoraalka ayaa lagu sheegay in Jabuuti, oo xilka Guddoomiyaha IGAD haysa, ay ka xun tahay go’aanka ay Eritrea ku dooratay inay ka baxdo ururka, balse ay ixtiraamayso maadaama uu yahay go’aan madax-bannaani oo ay qaadatay dowlad xubno ka ahayd IGAD.
Jabuuti waxay sheegtay inay si rasmi ah u qaadatay warka ka soo baxay Asmara, isla markaana ay diiwaangelisay ka bixitaankaas.
War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale xusuusiyay in Eritrea ay horay uga mid ahayd IGAD, isla markaana ay codsi gaar ah ku soo laabatay ururka sanadkii 2023.
Go’aankaas dib-u-soo-laabashada Eritrea waxaa si rasmi ah loogu ansixiyay shirkii 14-aad ee caadiga ahaa ee Madaxweynayaasha iyo Ra’iisul Wasaarayaasha IGAD, kaas oo ka dhacay Jabuuti 12-kii Juun 2023. Sidaas darteed, tallaabadan cusub ayaa loo arkaa mid dib u furaysa boggii hore ee muranka iyo kala fogaanshaha Eritrea iyo ururka.
Dhanka kale, Jabuuti waxay mar kale ku celisay mowqifkeeda ah inay diyaar u tahay wadahadal iyo is-afgarad dhex mara dhammaan dalalka xubnaha ka ah IGAD, si loo xoojiyo nabadda, iskaashiga gobolka, iyo ixtiraamka madax-bannaanida qaran ee waddan kasta.
Jabuuti ayaa sheegtay in IGAD uu yahay madal muhiim ah oo lagula tacaalo caqabadaha amni, siyaasadeed iyo kuwo bini’aadantinimo ee Geeska Afrika.
Ugu dambeyn, Jabuuti oo ah dalka martida loo yahay ee xarunta IGAD ayaa xustay in ururku weli u furan yahay dhammaan dalalka gobolka, sida ku xusan axdigiisa aasaasiga ah. Tani waxay muujinaysaa in inkastoo Eritrea ay ka baxday, haddana albaabka IGAD uusan xirneyn, isla markaana mustaqbalka ay weli suuragal tahay in Eritrea dib uga fiirsato go’aankeeda.
Go’aanka Eritrea ayaa imanaya xilli gobolka Geeska Afrika uu wajahayo caqabado amni iyo siyaasadeed oo is biirsaday, waxaana la isweydiinayaa saameynta uu ka bixitaankan ku yeelan karo wada-shaqeynta gobolka, gaar ahaan arrimaha nabadda, amniga, iyo is-dhexgalka dalalka deriska ah.