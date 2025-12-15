Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka iyo Jaamacadda SIMAD oo Daah-furay Faraca Soomaaliya ee Xarunta Shahaadooyika Caalamiga ee Amniga Saaybarka (Global Accredited Cybersecurity Education – ACE)
Muqdisho, 15 Diseembar 2025 — Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka (HIQ) iyo Jaamacadda SIMAD, iyagoo kaashanaya Hay’adda Amniga Saaybarka Malaysia, ayaa maanta si rasmi ah u daah-furay Faraca Soomaaliya ee Xarunta Shahaadooyinka Caalamiga ee Amniga Saaybarka (Global Accredited Cybersecurity Education – ACE), taas oo ah tallaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo awoodda qaranka ee amniga saaybarka iyada oo la adeegsanayo halbeegyo caalami ah iyo shahaadooyin xirfadeed oo la aqoonsan yahay.
Munaasabadda daah-furka, oo ka dhacday xarunta SIMAD Town Campus, waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka socday Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka , Jaamacadda SIMAD, iyo Hay’adda Amniga Saaybarka Malaysia, si si rasmi ah loogu soo bandhigo qaab-dhismeedka Caalamiga ah ee Global ACE ee Soomaaliya.
Isaga oo ka hadlayay furitaanka munaasabadda, Maamulaha Guud ee Hay’adda Amniga Saaybarka Malaysia, mudane Dato’ Ts. Dr. Haji Amirudin Abdul Wahab ayaa sheegay in dhismaha Cutubka Qaranka ee Soomaaliya uu ka tarjumayo ballanqaad wadajir ah oo ku aaddan xoojinta iskaashiga caalamiga ah ee waxbarashada amniga internetka. Waxa uu xusay in nidaamka Global ACE uu ka caawinayo dawladaha iyo hay’adaha tacliinta horumarinta xirfadlayaal leh aqoon, anshax, iyo diyaar-u-ahaansho ku saabsan qeybta amniga saaybarka, kuwaas oo la jaanqaadaya halbeegyada caalamiga ah isla markaana leh aqoonsi is-dhaafsi caalami ah.
Guddoomiyaha Jaamacadda SIMAD, Dr Cabdikariim Muxyadiin, ayaa tilmaamay kaalinta jaamacadda ee martigelinta iyo taageeridda Cutubka Qaranka ee Global ACE, isaga oo yiri: “Jaamacadda SIMAD waxay ku faraxsan tahay in ay martigeliso Cutubka Qaranka ee Global ACE ee Soomaaliya. Hindisahan waxa uu taageerayaa himiladeenna ah bixinta waxbarasho tayo sare leh oo caalami ah, isla markaana ku qalabeysa dhalinyarada iyo xirfadlayaasha Soomaaliyeed xirfadaha loo baahan yahay si loo ilaaliyo loona horumariyo mustaqbalka dhijitaalka ah ee dalka.”
Maareeyaha Guud ee Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka (HIQ), Mudane Mustafa Yaasin Sheekh, ayaa dhankiis adkeeyay sida ay hay’addu uga go’an tahay dhismaha nidaam qaran oo adag oo saaybarka internet-ka ah, isaga oo sheegay: “Daah-furka Cutubka Qaranka ee Global ACE ee Soomaaliya waa tallaabo istiraatiiji ah oo lagu xoojinayo maamul-wanaagga amniga saaybarka iyo awoodda xirfadeed ee dalka. Iskaashigan waxa uu taageerayaa horumarinta shaqaale xirfad leh oo la jaanqaadaya heerarka caalamiga ah, kana qayb qaadanaya amniga, kalsoonida, iyo koboca dhaqaalaha dhijitaalka ah ee dalkeenna.”
Global ACE waa nidaam shahaado-bixin caalami ah oo aan ku xirnayn shirkad gaar ah, laguna horumariyey iskaashi ay yeesheen dawladaha, qaybaha isgaarsiinta & teknoolojiyadda, iyo hay’adaha tacliinta, isla markaana la jaanqaadaya halbeegyada caalamiga ah. Iyada oo loo marayo Jaamacadda SIMAD oo ah xarunta martigelinaysa, Cutubka Qaranka ee Soomaaliya waxa uu taageeri doonaa barnaamijyada shahaado-bixinta, tababarrada, iyo barnaamijyada kobcinta awoodda ee loogu talagalay ardayda, xirfadlayaasha, iyo khubarada ka shaqeeya amniga saaybarka.