Madaxweyne Xasan Sheekh oo qaabilay Wasiir ka socday dalka Sweden xilli ay taagan yihiin arrimaha tarxiilka Soomaalida
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa maanta Madaxtooyada Qaranka ku qaabilay Wasiirka Horumarinta Iskaashiga Caalamiga ah iyo Ganacsiga Dibadda ee dalka Sweden, Mudane Benjamin Dousa, oo booqasho rasmi ah ku jooga magaalada Muqdisho.
Kulanka ayaa diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka laba-geesoodka ah ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Sweden, iyadoo si gaar ah looga wada hadlay iskaashiga dhinacyada dhaqaalaha, ganacsiga, horumarinta, iyo kobcinta karaanka hay’adaha dowliga ah ee Soomaaliya.
Kulankan ayaa kusoo beegmaya maalin kadib markii Wasiirka Sweden iyo wafdi uu hoggaaminayo ay soo gaareen magaalada Muqdisho, halkaas oo ay ka bilaabeen kulamo kala duwan oo ay la leeyihiin masuuliyiin ka tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Sidoo kale, imaanshaha wafdiga Sweden ayaa imanaya xilli xasaasi ah, kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in dowladda Sweden ay billowday soo tarxiilidda muwaadiniin Soomaaliyeed, arrintaas oo lala xiriirinayo heshiis la sheegay inuu qarsoodi yahay oo u dhexeeya Sweden iyo Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, kuna saabsan iskaashi dhinaca socdaalka iyo dib-u-celinta muwaadiniinta aan haysan sharciyad joogitaan.
Inkasta oo aan weli si rasmi ah loo shaacin faahfaahinta heshiiskaasi la sheegay, haddana booqashada Wasiirka Sweden iyo kulamada uu la yeelanayo madaxda dalka ayaa loo arkaa kuwo la xiriira xoojinta wada-shaqeynta siyaasadeed, amni, horumarineed iyo midda socdaalka ee labada dal.