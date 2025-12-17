SOS Children’s villages oo u dabaal degeysa sanad Guuradii 40aad oo Saameyn Waarta leh
Maanta waa maalin taariikhi ah oo ku beegan xuska 40-guurada SOS Children’s Villages Somalia. Waa maalin lagu xusayo afaratan sano oo ay hay’addu u taagnayd daryeelka, ilaalinta iyo horumarinta carruurta Soomaaliyeed ee ku nool duruufo adag.
SOS Children’s Villages ayaa si rasmi ah uga bilaabatay Soomaaliya 17-kii Diseembar 1985, markaas ayaa la furay SOS Children’s Village-kii ugu horreeyey ee Muqdisho si carruurta waayay daryeel waalid loo siiyo hoy ammaan ah, waxbarasho iyo taageero bulsho.
Carruurtan waxaa la siiyay qoys ay ku koraan, waxbarasho, daryeel caafimaad iyo jawi ammaan ah oo u suurta galiyay in ay riyadooda gaaraan.
Xuska maanta ma aha oo keliya dabaaldeg, balse waa qirasho lagu muujinayo saamaynta dhabta ah ee hay’addu ku yeelatay nolosha carruur, qoysas iyo bulshooyin badan oo Soomaaliyeed.
Waa sidoo kale mahadnaq loo jeedinayo hooyooyinka SOS, shaqaalaha, mutadawiciinta, deeq-bixiyeyaasha iyo dhammaan cid kasta oo qayb ka ahayd safarkan dheer.
Maanta, SOS Children’s Villages Somalia waxay mar kale ballan-qaadaysaa in ay sii wadi doonto howsha qiimaha leh ee ah in carruur kasta ay hesho qoys, daryeel iyo mustaqbal ifaya.