Golaha Mustaqbalka oo Soo Saaray Warmurtiyeed Xasaasi ah: “Doorashada waa in lagu qabtaa xilligeeda”
Shirweynaha aayo-katashiga Soomaaliyeed oo ay isugu yimaadeen xubno ka tirsan Baarlamaanka Federaalka, siyaasiyiin hore, iyo ururada bulshada rayidka ah, ayaa soo saaray war murtiyeed si adag loogu dhaleeceeyay hoggaanka Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, iyadoo la horkeenay dalabyo masiiri ah.
1. Baaq degdeg ah iyo Waqti loo qabtay Madaxweynaha
Qodobka ugu culus ee warmurtiyeedka ayaa ah baaq loo diray Madaxweyne Xasan Sheekh, kaas oo looga dalbanayo:
In uu muddo hal bil gudaheed ah (oo ku eg 20-ka Janaayo 2026) isugu yeero dhammaan saamileyda siyaasadda dalka.
Ujeedka kulankaas ayaa ah in laga heshiiyo doorasho hufan oo waqtigeeda ku dhacda, si looga baaqsado firaaq dastuuri ah.
2. Dhaleeceynta Xaaladda Dalka
Shirweynuhu wuxuu ku eedeeyay dowladda hadda jirta fashil dhinacyo badan leh, oo ay ka mid yihiin:
Amniga: In uu hoos u dhac ku yimid dagaalkii lagula jiray Al-Shabaab, ciidankiina loo adeegsaday dano siyaasadeed iyo barakicinta dadka danyarta ah.
Dastuurka: In si sharci darro ah wax looga beddelay dastuurka kumeel gaarka ah, taas oo ay ku sifeeyeen mid lagu kala qeybinayo shacabka.
Dhaqaalaha: In musuqmaasuq baahsan iyo barakicinta dadka ay keentay in maalgashadayaashii dalka ka cararaan.
3. Muddo Xileedka iyo Digniinta Muddo Kordhinta
Golaha ayaa xusuusiyay dowladda in muddo xileedka Baarlamaanka uu ku egyahay 14-ka Abriil 2026, halka kan Madaxweynuhuna uu ku egyahay 15-ka Maayo 2026. Waxay si cad u sheegeen:
Inaysan marnaba aqbali doonin wax muddo kordhin ah.
Haddii Madaxweynuhu iska dhagatiron baaqan, Golaha Mustaqbalka uu bilaabi doono qorshe loogu gogol xaarayo doorasho dalka looga badbaadinayo firaaq dastuuri ah.
4. Arrimaha Gobolka Banaadir iyo Xuquuqda Madaxda
Warmurtiyeedka ayaa lagu xusay in doorashada ka socota gobolka Banaadir ay tahay mid “hal dhinac ah” oo baal marsan sharciga, maadaama aan weli laga heshiin maqaamka caasimadda.
Sidoo kale, waxay ugu baaqeen madaxda dowlad goboleedyada ee muddo xileedkoodu dhammaaday inay qabtaan doorashooyin waafaqsan sharciga.
Gabagabadii: Goluhu wuxuu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay u soo jeestaan badbaadinta dalka, iyagoo ballanqaaday inay sii wadi doonaan dedaallada loogu jiro mustaqbal wanaagsan.