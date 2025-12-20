Maxaa Saaka Ka Socda Kismaayo?
Saaka magaalada Kismaayo waxaa ka socda dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo culus, kaddib markii xalay uu soo idlaaday wajigii koowaad ee wada-hadallada u dhaxeeyay Dowlad-goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyo Madasha Samatabixinta.
Waxaa jiray khilaaf in uu soo gala dhex galay Madasha Samatabixinta iyo labada maamul kaasoo ku saabsan dhismaha Golaha Mustaqbalka Soomaaliyeed iyo sida loo Wajihi karo xaaladda dalka.
Labada maamul ee Jubbaland iyo Puntland ayaa shalay soo jeediyay in Maxamed Cabdiraxmaan dhabancad uu noqdo Xoghaynta golaha kasoo ahaa gacanta Midig ee Madaxweyne Deni balse waxaa si weyn u diiday laba Xubnood oo ka tirsan Madasha.
Ugu dambeyntii waxaa la isku raacay in Xildhibaan Eng. Cabdullaahi Abuukaar Xaaji (Carab) loo xilsaaro hoggaaminta Xoghaynta Golaha Mustaqbalka Soomaaliyeed.
Carab waa Wasiirkii waxbarashada Xukuumaddii Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Sidoo kale waa madaxa ololaha ee Ra’iisul Wasaare Rooble.
Saaka waxaa soconaya kulammo gaar gaar ah oo uu Madaxweynaha Jubbaland la leeyahay madaxda shirka, kuwaas oo diiradda lagu saarayo:
Sidii loo xallin lahaa khilaafka hoggaanka
Dhammaystirka qaab-dhismeedka Golaha Mustaqbalka
In la helo mowqif mideysan oo laga qaato arrimaha doorashooyinka iyo hannaanka kala-guurka siyaasadeed.