Booliska Soomaaliyeed oo Gacanta ku Dhigay Askari Khal-khal-galin Amni ka Geystay Muqdisho
Sheeko:War
Taliska Ciidanka Booliska gobolka Banaadir, ayaa gacanta ku dhigay eedaysane lagu magacaabo D/le Xuseen Idoow Cabdullaahi, ka dib markii uu falal khal-khal-galin amni ah ka sameeyay goob ay ku sugnaayeen dad rayid ah.
Sida ay xaqiijiyeen saraakiisha Booliska, eedaysanaha ayaa rasaas ku dhex furay dad shacab ah oo ku sugnaa goob fagaare ah, taas oo abuurtay cabsi iyo qalqal xooggan.
Ciidanka amniga oo markiiba goobta soo gaaray ayaa ku guulaystay inay soo qabtaan askarigan, iyadoo hadda lagu hayo saldhigga degmada Dharkenley si baaritaan dheeri ah loogu sameeyo.
Taliska Booliska ayaa xaqiijiyay in eedaysanaha loo gudbin doono maxkamadda ku shaqada leh si looga abaal-mariyo falka uu geystay, iyadoo lagu dhowrayo sarreeynta sharciga.