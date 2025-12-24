Madaxweyne Xasan Sheekh oo jeediyay khudbad ku saabsan doorashada Golaha Deegaanka Banaadir
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa caawa khudbad uu u jeediyay shacabka Soomaaliyeed kaga hadlay muhiimadda taariikhiga ah ee doorashooyinka Golaha Deegaanka Gobolka Banaadir, isagoo ku tilmaamay tallaabo horumarineed oo muddo dheer la sugayay.
Madaxweynaha ayaa sheegay in doorashadani ay astaan u tahay riyo qaran oo rumoobaysa, isla markaana ay gogol xaar u tahay hirgelinta doorashooyin dastuur ah oo ay si toos ah xaq ugu leeyihiin shacabka Soomaaliyeed.
Waxa uu carrabka ku adkeeyay in tani ay muujinayso bislaanshaha geeddi-socodka dimuqraadiyadeed ee dalka.
Sidoo kale, Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xusay in doorashada Golaha Deegaanka Banaadir ay ka tarjumeyso dib-u-soo kabashada dowladnimada iyo amniga caasimadda Muqdisho, taas oo suuragelisay in muwaadiniintu si xor ah u doortaan hoggaankooda deegaanka.
Ugu dambeyn, Madaxweynaha ayaa ugu baaqay dhammaan muwaadiniinta is-diiwaangeliyay in ay si buuxda uga qeyb qaataan doorashada, kana faa’iideystaan xaqooda dastuuriga ah, isagoo ku dhiirrigeliyay in ay muujiyaan wacyi dimuqraadiyadeed iyo masuuliyad qaran.