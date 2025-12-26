IGAD oo Doorashooyinkii Muqdisho ku tilmaantay Tallaabo loo qaaday dhanka Dimuqraadiyadda
Urur-goboleedka IGAD ayaa qoraal rasmi ah oo ka soo baxay 26-ka Diseembar, 2025, ku bogaadiyay hannaankii ay u dhaceen doorashooyinkii goleyaasha deegaanka ee magaalada Muqdisho.
IGAD waxay ammaan u dirtay shacabka iyo dowladda federaalka Soomaaliya, iyadoo xustay in horumarka laga gaaray dhanka amniga uu sahlay inay doorashooyinkani qabsoomaan.
Sida ku cad bayaanka, doorashooyinkan waxay tusaale u yihiin billowga hannaanka ay dadka Soomaaliyeed si toos ah ugu dooranayaan matalayaashooda, taasoo gacan ka geysaneysa horumarinta maamul-wanaagga dalka oo dhan.
Xoghaynta IGAD waxay ugu baaqday dhammaan saamilayda siyaasadda inay ka qayb-galaan hannaan wada-tashi ah oo ku dhisma wada-hadal iyo tanaasul, si loo xoojiyo hay’adaha dimuqraadiga ah loona gaaro nabad iyo xasilooni waarta.
Ugu dambayn, IGAD waxay mar kale xaqiijisay inay garab taagan tahay shacabka Soomaaliyeed ee hiigsanaya nabad, degganaansho iyo barwaaqo dhaqaale.