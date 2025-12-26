War-saxaafadeed: Mowqifka Madasha Samatabbixinta Soomaaliyeed ee ku aaddan Aqoonsiga Israa’iil
Madasha Samatabbixinta Soomaaliyeed waxay si cad oo aan leex-leexad lahayn u diidday tallaabada ay dowladda Israa’iil ku aqoonsatay maamulka Somaliland, iyadoo tilmaantay in ficilkaas uu yahay meel ka dhac weyn oo lagu sameeyay madax-bannaanida, wadajirka dhuleed, iyo midnimada qaranka Soomaaliyeed.
Madashu waxay xustay in tallaabadani ay xad-gudub bareer ah ku tahay mabaadi’da sharciga caalamiga ah, Axdiga Qaramada Midoobay, iyo xeerarka aasaasiga ah ee Midowga Afrika, iyadoo ka digtay in ay khatar ku tahay nabadgelyada iyo xasiloonida guud ee Geeska Afrika.
Sida ku cad war-saxaafadeedka, madax-bannaanida iyo xuduudaha Soomaaliya ee caalamku aqoonsan yahay waa kuwo aan gorgortan geli karin, qorshe kasta oo wax u dhimaya midnimadaasna wuxuu kordhinayaa kala qaybsanaanta.
Madasha Samatabbixinta Soomaaliyeed waxay ugu baaqday Midowga Afrika, Jaamacadda Carabta, iyo Qaramada Midoobay inay garab istaagaan dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed si looga hortago xad-gudubyada lagu hayo wadajirka dalka.
Ugu dambayn, Madashu waxay dowladda Federaalka Soomaaliya ugu baaqday inay la timaaddo qorshe diblomaasiyadeed oo habaysan, iyadoo lagala tashanayo dhammaan daneeyayaasha Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamiga ah si loo difaaco qarannimada.