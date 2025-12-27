DEG-DEG: Thailand iyo Cambodia oo kala saxiixday heshiis xabbad-joojin ah ka dib dagaallo khasaare badan geystay
Wasaaradda Gaashaandhigga ee dalka Cambodia ayaa subaxnimadii hore ee saaka oo Sabti ah ku dhowaaqday in heshiis rasmi ah oo xabbad-joojin ah ay kala saxiixdeen iyaga iyo dalka dariska la ah ee Thailand.
Heshiiskan ayaa soo afjaraya mid ka mid ah iska horimaadyadii ugu dhiigga badnaa ee labada dal dhex mara muddo tobanaan sano ah, kaas oo bishan December ka qaraxay aagga xuduudka ee lagu muransan yahay.
Sida ay werisay wakaaladda wararka ee Reuters, wada-hadallo socday saddex maalmood oo ka dhacay bar-kontorool oo ku taal xadka ayaa dhalay in labada ciidan lagu amro inay joojiyaan rasaasta, dibna ay ugu laabtaan fariisimahoodii hore.
Dagaalkan oo socday dhowr toddobaad ayaa sababay dhimashada ugu yaraan 86 qof, halka in ka badan 650,000 oo rayid ah ay ku barakaceen labada dhinac ee xadka, kuwaas oo ka cararay duqeymaha culus ee madaafiicda iyo diyaaradaha dagaalka.
Xiisaddan ayaa salka ku haysay muran dhuleed oo soo jireen ah, gaar ahaan lahaanshaha aagga u dhow macbbadka qadiimiga ah ee Preah Vihear.