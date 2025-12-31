Turkiga oo Bilaabay Wejigii Koowaad ee Dhismaha Xarunta Hawada Sare (Space Port) ee Soomaaliya
Wasiirka Warshadaha iyo Tiknoolajiyadda dalka Turkiga, Mehmet Fatih Kacir, ayaa shaaca ka qaaday in dowladdiisu ay si rasmi ah u billawday wejigii koowaad ee dhismaha xarunta weyn ee hawada sare (Space Port) taas oo laga dhisayo gudaha dalka Soomaaliya.
Warkaan oo soo baxay ka dib kulan dhex maray Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo dhiggiisa Soomaaliya Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa lagu caddeeyay in la soo dhameeyay dhammaan daraasadihii farsamo iyo naqshadihii lagama maarmaanka u ahaa mashruucan istiraatiijiga ah.
Wasiirka ayaa tilmaamay in Soomaaliya loo doortay goobta ugu habboon caalamka ee laga dhisi karo xaruntan sababtoo ah waxay ku taal xariiqda dhul-baraha, taas oo siinaysa faa’iido farsamo oo weyn marka gantaallada ama dayax-gacmeedyada loo dirayo hawada sare.
Maalgashigan oo lagu dhisayo dhul Soomaaliya ay u qoondeysay Turkiga, ayaa qayb ka ah Barnaamijka Qaranka ee Hawada Sare ee Turkiga, waxaana ujeedku yahay in Turkigu u tartamo dhanka isgaarsiinta iyo dhaqaalaha hawada sare isagoo si madax-bannaan u fulinaya howlgaladiisa.
Mashruucan ayaa sidoo kale la filayaa inuu Soomaaliya ka abuuro jawi cusub oo dhanka warshadaha tiknoolajiyadda ah, isagoo dalka ka dhigaya xuddun muhiim ah oo caalami ah oo laga gano gantaallada, taas oo kor u qaadi doonta aqoonta farsamo iyo dhaqaalaha dalka ee mustaqbalka fog.