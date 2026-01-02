Markab Kalluumeysi oo laga leeyahay dalka Shiinaha oo lagu afduubtay xeebaha Puntland
Kooxo hubeysan ayaa maalintii koowaad ee sanadka cusub ee 2026 afduub u geystay markab kalluumeysi oo laga leeyahay dalka Shiinaha, kaasoo lagu magacaabo Liao Dong Yu 578.
Markabkan ayaa la sheegay in lagu qabsaday meel u dhow xeebaha degmada Bandarbeyla ee gobolka Bari, iyadoo dadka falkan geystay looga Shakisan yihiin inay yihiin burcad badeed doonaya inay lacag madax-furasho ah ka helaan shaqaalaha saaran markab.
Dhacdadan ayaa noqonaysa markii labaad oo isla markabkan lagu afduubto deegaannada Puntland, iyadoo bishii Nofeembar 2024 horay loogu qabsaday aaggan, laguna sii daayay lacag madax-furasho ah oo gaaraysa malaayiin doollar bishii Janaayo 2025.
Markabkan Liao Dong Yu 578 ayaa ka mid ah maraakiibta Shiineyska ah ee lagu eedeeyo inay si sharci-darro ah uga kalluumeystaan biyaha Soomaaliya, iyagoo si ba’an u xaalufiya khayraadka badda gaar ahaan kalluunka Tuna-da.
Sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan amniga gudaha ee Mareykanka, kalluumeysiga sharci-darrada ah ee maraakiibta shisheeye ayaa Soomaaliya ka lumiya lacag dhan $300 oo milyan oo doollar sannad kasta, taasoo dhibaato weyn ku ah nolosha kalluumeysatada maxalliga ah iyo nidaamka cuntada ee dalka.