Qarax lagula eegtay kolonyada Madaxweynaha Hirshabeelle ee duleedka Jowhar
Qarax xooggan ayaa lala eegtay gaadiid galbinayay Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle, Cali Guudlaawe Xuseen, xilli ay marayeen inta u dhaxaysa garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar iyo gudaha magaaladaas.
Wararka horudhaca ah ayaa sheegaya in qaraxu ahaa mid wadada dhinaceeda la dhigay, kaas oo qabsaday mid ka mid ah gaadiidka kolonyada ah ee qaybta ka ahaa ilaalada madaxweynaha.
Waxa uu qaraxan sababay khasaare dhaawac ah oo soo gaaray qaar ka mid ah ilaalada madaxweynaha, in kastoo aan ilaa hadda la soo werin khasaare dhimasho ah oo rasmi ah.
Madaxweyne Cali Guudlaawe Xuseen ayaa la sheegay inuu ka badbaaday weerarkaas, isagoo si nabad qab ah ku gaaray halkii uu u socday.
Ciidamada ammaanka ayaa durbaba xiray aagga uu falku ka dhacay, iyagoo halkaas ka bilaabay baaritaanno lagu baadi-goobayo kooxihii ka dambeeyay weerarkaas.