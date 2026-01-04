Gaari ay saarnaayeen dad Shacab ah oo kusii jeeday gobolka Galgaduud oo la laayay
Wararka ka imanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in xalay uu qarax miino ku qabsaday gaari rakaab ah.
Gaariga oo ka baxay Muqdisho ayaa waday 15 qof oo Rakaab ah. xilliga Qaraxa uu dhacayay gaariga ayaa marayay Deegaan xeebeedka Kud-kudaaley Bariga degmada Rinirgood.
Miinadan oo dhulka lagu aasay ayaa haleeshay gaari ay saarnaayeen dad rayid ah oo ku safrayay waddooyinka deegaankaas, taas oo horseedday khasaare naf iyo burbur hantiyadeed.
Sida ay xaqiijiyeen ilo-wareedyo deegaanka ah iyo ehelada dadka waxyeelladu soo gaartay, qaraxan waxaa ku geeriyooday Siddeed uux halka Todobo kale uu soo gaaray dhaawac culus.
Dadka dhintay ayaa la sheegay inay kala yihiin darawalkii gaariga iyo 7 qof oo rakaab ah oo saarnaa gaariga xilliga uu qaraxu dhacay.
Illaa hadda ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay hay’adaha amniga ee gobolka oo ku saabsan khasaaraha guud ama haddii ay jiraan dad kale oo ku dhaawacmay dhacdadan.
Kooxda Al-Shabaab ayaa kordhisay cadaadiska ay ku hayso gaadiidleyda iyo dadka shacabka ah ee isticmaala waddooyinka isku xira gobollada dalka, iyagoo soo rogay lacago baad ah oo waajib ku ah qof kasta oo safar ah iyo gaari kasta oo maraya deegaannada ay saamaynta ku leeyihiin.
Kooxda ayaa amartay lacago baad ah oo gaaraya $35 dollar gaari kasta iyo $6 dollar oo laga qaadayo qof kasta oo rakaab ah balse way diideen gaadiidleyda.