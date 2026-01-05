Madaxweynaha Venezuela Nicolás Maduro oo Maanta Ka Soo Muuqanaya Maxkamadda Federaalka ee Manhattan
Madaxweynihii Venezuela, Nicolás Maduro, ayaa maanta la filayaa inuu ka soo muuqdo Maxkamadda Federaalka ee Manhattan, New York, si uu u wajaho eedeymo culus oo ku saabsan dambiyo la xiriira daroogo iyo shirqool caalami ah.
Waxaa la qorsheeyey in maxkamaddu ay bilowdo dhageysiga eedeymaha iyo in lagu go’aamiyo xaaladda xabsi ee Maduro iyo xaaskiisa, kuwaas oo labada la qabtay ka dib howlgallo militari oo ay fuliyeen ciidamada Mareykanka.
Maduro waxaa haatan lagu hayaa xarunta Metropolitan Detention Center ee Brooklyn, oo ah xabsi federaal ah halkaas oo laga sugayo in lagu wareejiyo maxkamadda Manhattan si loo dhageysto dacwaddiisa.
Falalkan ayaa si weyn u kiciyey dood caalami ah; qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha sida Shiinaha ayaa cambaareeyey tallaabada Mareykanka, iyagoo ku tilmaamay arrin aan la aqbali karin oo ku saabsan in dal khaldano xukun iyo madax-bannaanida waddan kale, taas oo lagu sheegay inay jebinayso shuruucda caalamiga ah.
Gudaha Mareykanka, jawaabaha siyaasadeed ayaa kala qaybsan; qaar siyaasiyiin ah ayaa ku tilmaamay howlgalkan mid sharci darro ah oo halis gelinaya xiriirka caalamiga ah, halka qaar kalena ay taageereen tallaabada si loo soo qabto qof ay ku eedeeyeen dambiyo culus.