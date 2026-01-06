𝐖𝐚𝐬𝐢𝐢𝐫𝐤𝐚 𝐀𝐫𝐫𝐢𝐦𝐚𝐡𝐚 𝐃𝐢𝐛𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐘𝐚𝐡𝐮𝐮𝐝𝐝𝐚 𝐆𝐢𝐝𝐞𝐨𝐧 𝐒𝐚’𝐚𝐫 𝐚𝐲𝐚𝐚 𝐤𝐚 𝐝𝐞𝐠𝐚𝐲 𝐦𝐚𝐠𝐚𝐚𝐥𝐚𝐝𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐠𝐞𝐲𝐬𝐚
Sheeko:Midnimada Soomaaliya
Warbaahinta Yahuuda ayaa xaqiijisay in Wafdiga uu hoggaaminayo Wasiirka Arrimaha dibadda Israail uu tegay magaalada Hargeysa, isagoo kulamo la leh Madaxda Somaliland.
Amniga Magaalada Hargeysa ayaa aad loo adkeeyay waxaan la xiray wadooyinka, iyadoo la qariyay faahfaahinta wafdiga.
Xilliga wafdiga Yahuudda tegay Hargeysa waxaa halkaas ka degtay Diyaaradda Ethiopian Airlines.
Wixii kusoo kordha kala soco Goobjoognews