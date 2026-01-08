DFS Oo Baaraysa Wararka Ku Saabsan Imaanshaha Hoggaamiyaha STC, Kuna Adkaysatay Madax-bannaanida Hawada Soomaaliya
Muqdisho – Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) ayaa shaaca ka qaaday in ay bilowday baadhitaan degdeg ah kaddib warar la isla dhexmarayo oo sheegaya in hoggaamiyaha Golaha Ku-meelgaarka Koonfurta Yemen (STC), Caidaruus Al-Zubaidi, uu soo maray ama yimid dhulka Soomaaliya, iyada oo aan jirin oggolaansho rasmi ah.
War-saxaafadeed ay soo saartay Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliya, ayaa lagu sheegay in DFS ay si dhab ah ula socoto eedeymaha la xiriira isticmaal aan sharci ahayn oo hawada iyo garoomada diyaaradaha Soomaaliya ah, taas oo lagu fududeynayo dhaqdhaqaaq siyaasiyiin baxsad ah.
Hay’addu waxay sheegtay in ay si wadajir ah ula shaqaynayso hay’adaha kale ee amniga iyo maamulka qaranka, si loo xaqiijiyo saxnaanta wararkaasi, isla markaana loo ogaado in uu dhacay xadgudub sharci, jebin habraac ama ku tumasho madax-bannaanida qaranka.
DFS ayaa carrabka ku adkaysay in haddii eedeymahaasi xaqiiqo noqdaan, ay taasi noqon doonto xadgudub culus oo ka dhan ah shuruucda socdaalka, madax-bannaanida qaranka iyo xeerarka caalamiga ah, iyadoo si cad u sheegtay in aysan marnaba aqbali doonin in dhulkeeda loo adeegsado hawlgallo hal dhinac ah ama gargaarinta dad baxsad ah iyada oo aan oggolaansho sharci ah jirin.
Dhanka kale, Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa mar kale ku celisay taageerada buuxda ee ay u hayso Boqortooyada Sacuudi Careebiya, gaar ahaan doorkeeda ku aaddan dadaallada diblumaasiyadeed ee xal u helidda xiisadda Yemen, iyo baaqa Riyaad ee ku aaddan wadahadal siyaasadeed oo xal waara lagu gaaro.