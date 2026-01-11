Shirka Golaha Wasiirrada oo Lagu Qabanayo Laascaanood, Madaxweyne Xasan Sheekhna Booqasho Ku Tegaya
Magaalada Laascaanood ee caasimadda Dowlad Goboleedka Woqooyi-Bari ayaa lagu wadaa in toddobaadkan lagu qabto shir gaar ah oo ay isugu imaanayaan Golaha Wasiirrada Dowladda Federaalka Soomaaliya, iyadoo uu sidoo kale booqasho rasmi ah ku tegayo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud.
Booqashada Madaxweynaha ayaa la xiriirta xoojinta wada shaqeynta Dowladda Federaalka iyo maamulka cusub ee Woqooyi-Bari, iyo sidoo kale dardargelinta geeddi-socodka nabadda, dib-u-dhiska iyo mideynta bulshada deegaannadaas.
Inta uu shirku socdo, Madaxweynaha maamulka Woqooyi-Bari, Mudane Firdhiye, ayaa lagu wadaa in si rasmi ah halkaas loogu caleemo saaro, taas oo loo arko tallaabo muhiim ah oo lagu dhameystirayo dhismaha iyo hirgelinta hay’adaha maamulka cusub.
Mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda Federaalka ayaa sheegay in shirka Golaha Wasiirrada ee Laascaanood lagu gorfeeyn doono arrimo la xiriira amniga, horumarinta adeegyada bulshada, iyo taageerada Dowladda Federaalka ee Dowlad Goboleedka Woqooyi-Bari, iyagoo xusay in qabsoomidda shirkaasi ay fariin cad u dirayso midnimada iyo wadajirka dalka.
Amniga magaalada Laascaanood ayaa si weyn loo adkeeyay, iyadoo ciidamada ammaanka ay wadaan howlgallo xaqiijinaya nabadgelyada, si ay u sugaan booqashada Madaxweynaha iyo munaasabadaha la xiriira caleemo-saarka iyo shirka Golaha Wasiirrada.