Taliyaha Sirdoonka Itoobiya oo Safar Degdeg ah ku yimid Muqdisho
Taliyaha Hay’adda Sirdoonka Itoobiya, Mudane Ridwaan Xuseen, ayaa saaka safar aan hore loo sii shaacin ku yimid magaalada Muqdisho, halkaas oo uu kulammo gaar ah kula yeeshay Taliyaha Hay’adda NISA iyo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in Ridwaan Xuseen uu waday farriin rasmi ah oo ka timid Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed, taas oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed iyo amni ee gobolka, gaar ahaan xiriirka labada dal iyo isbeddellada soo kordhay ee Geeska Afrika.
Kulamada ayaa diiradda lagu saaray iskaashiga amniga, la-dagaallanka argagixisada, iyo xoojinta wada-shaqeynta sirdoon ee Soomaaliya iyo Itoobiya, iyadoo sidoo kale laga hadlay xaaladda guud ee gobolka iyo saameynta ay ku yeelan karaan go’aannadii ugu dambeeyay ee caalamiga ah.
Safarka Taliyaha Sirdoonka Itoobiya ayaa yimid xilli xasaasi ah, kaddib markii Isra’iil ay si rasmi ah u aqoonsatay Somaliland, arrintaas oo dhalisay walaac siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed oo ka dhex curtay gobolka.
Sidoo kale, booqashadan ayaa kusoo beegantay xilli dowladda Federaalka Soomaaliya ay burburisay heshiisyo amni iyo kuwo istaraatiiji ah oo ay la gashay Imaaraadka Carabta, taas oo si weyn u beddeshay jihada xiriirka dibadda ee Soomaaliya.
Wararka ayaa intaa ku daraya in Ridwaan Xuseen uu isla saaka ku laabtay magaalada Addis Ababa, kaddib kulamadaasi, taas oo muujinaysa degdeg iyo muhiimadda farriinta uu waday.