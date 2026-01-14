Qaban qaabada Soo dhaweynta Madaxweynaha Soomaaliya oo ka socota Laascaanood
Magaalada Laascaanood ayaa maanta si weyn u soo dhaweysay wafdi uu hoggaaminayo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud.
Qaban-qaabada soo dhaweynta ayaa ahayd mid heer sare ah, iyadoo ay ka qayb galeen mas’uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe, saraakiil amni, iyo qaybaha bulshada ee gobolka.
Si kastaba ha ahaatee, wasiiro, xildhibaano, iyo saraakiil ciidan ayaa horey u gaaray Laascaanood, iyagoo diyaarinaya goobaha lagu soo dhaweyn doono Madaxweynaha, sidoo kalena ka qeyb qaadanaya abaabulka iyo isku dubaridka munaasabadda.
Mas’uuliyiintan ayaa sidoo kale la kulmay madaxda gobolka iyo saraakiisha amniga si loo xaqiijiyo in soo dhaweyntu ay dhacdo si habsami leh oo nabdoon.
Wafdigan ayaa ujeedkiisu yahay xoojinta xiriirka dowladda dhexe iyo maamulka Waqooyi Bari iyo caleemo-saarka Madaxweyne Firdhiye.
Madaxweynaha ayaa kulamo gaar-gaar ah la qaadan doonna madaxda deegaanka iyo ururada bulshada rayidka, isaga kala hadli doona sidii loo heli lahaa xalal waara oo ku saabsan arrimaha amniga iyo horumarinta adeegyada bulshada.