WAR DEG-DEG: Isbitaalka Sheekh Zayed ee Muqdisho oo mar kale wajahaya xiritaan
MUQDISHO – Sida ay Goobjoog u xaqiijiyeen ilo lagu kalsoonaan karo Isbitaalka Sheekh Zayed ee magaalada Muqdisho ayaa mar kale qarka u saaran yahay inuu xirmo.
Sida ay Goobjoog xaqiijiyeen ilaha lagu kalsoonaan karo , maamulka Safaaradda Imaaraadka ayaa ku wargeliyay maamulka isbitaalka in adeegyadii caafimaad ee halkaas ka socday la joojin doono.
Tallaabadan ayaa timid kadib markii dowladda Soomaaliya ay hakisay heshiisyo muhiim ah oo ay la lahayd Imaaraadka Carabta, taas oo saameyn toos ah ku yeelanaysa adeegyada caafimaad ee bulshada.
Isbitaalka Sheekh Zayed ee magaalada Muqdisho waxaa markii ugu horraysay si rasmi ah loo furay bishii Juun, sanadkii 2015.
Taariikh ahaan, isbitaalka ayaa markii ugu horreysay xirmay sanadkii 2018, xilligii dowladdii hore kadib markii uu xumaaday xiriirka labada dal, taasoo saameyn weyn ku yeelatay kumanaan qoys oo danyar ah.
Sanadkii 2024, isbitaalka ayaa dib loo furay kadib casriyeyn, isagoo bixiya adeegyo caafimaad oo lacag la’aan ah.