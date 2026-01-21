Hawlgalka Ciidamada Badda Turkiga ee Biyaha Soomaaliya oo La Kordhiyay
Baarlamaanka Turkiga ayaa ansixiyay kordhinta muddo hal sano ah oo ku saabsan hawlgalka ciidamada badda Turkiga ee ka howlgala Gacanka Cadmeed, biyaha Soomaaliya, Badda Carabta iyo deegaannada ku dhow.
Go’aankan ayaa oggolaanaya in hawlgalku sii socdo ilaa Febraayo 2027.
Ujeeddada hawlgalkan ayaa ah la dagaallanka burcad-badeedda, argagixisada badda iyo sugidda amniga maraakiibta ganacsiga, gaar ahaan kuwa Turkiga iyo kuwa la xiriira Turkiga.
Sidoo kale, hawlgalku wuxuu taageeraa gaarsiinta gargaar bani’aadantinimo iyo iskaashi caalami ah.
Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay si firfircoon uga qeyb qaadanayeen hawlgallada caalamiga ah tan iyo 2009, iyagoo la shaqeeya NATO, Midowga Yurub iyo ciidanka CTF-151.
Gacanka Cadmeed ayaa ah marin istaraatiiji ah oo muhiim u ah ganacsiga iyo shidaalka caalamka.
Turkigu wuxuu carrabka ku adkeeyay in kordhinta hawlgalkan ay xoojinayso doorkiisa amni ee caalamiga ah isla markaana ay kor u qaadeyso khibradda ciidamada badda ee dalka.