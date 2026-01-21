Trump oo weerar culus ku qaaday Ilhan Omar, xilli Minnesota ay wajaheyso fadeexad musuqmaasuq
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Talaadadii si adag u weeraray xildhibaanadda Congress-ka ee laga soo doorto Minnesota, Ilhan Omar, xilli gobolkaasi uu wajahayo baaritaanno la xiriira musuqmaasuq ballaaran oo ka dhacay barnaamijka Medicaid.
Isagoo ka hadlayay shir jaraa’id oo ka dhacay Aqalka Cad, Trump ayaa Omar ku eedeeyay musuqmaasuq, isla markaana ku dhaliilay asalkeeda Soomaalinimo, hadallo ay dad badan ku tilmaameen kuwo aflagaado iyo takoor ku saleysan.
Madaxweynaha ayaa sheegay inuusan “u dulqaadan karin” xildhibaanadda, isaga oo ku dooday in ay si sharci-darro ah ku heshay hanti badan.
Hadallada Trump ayaa yimid kaddib markii hay’adaha federaalka ay dacwad kusoo oogeen ku dhowaad 100 qof oo lagu eedeeyay inay si khiyaano ah u qaateen lacagaha canshuur-bixiyeyaasha, iyagoo adeegsanaya xarumo daryeel carruur oo been abuur ah. Dadka la eedeeyay intooda badan ayaa lagu sheegay inay ka soo jeedaan Soomaaliya.
Trump ayaa sidoo kale weerar ku qaaday guddoomiyaha Minnesota, Tim Walz, isagoo ku eedeeyay inuu dayacay kormeerka barnaamijyada dawladda. Madaxweynaha ayaa sheegay in xubno ka tirsan jaaliyadda Soomaalida ay si sharci-darro ah u hantiyeen malaayiin doollar.
Dhanka kale, warar ayaa sheegaya in Guddiga Kormeerka ee Aqalka Wakiillada uu qorsheynayo baaritaan ku saabsan hantida Ilhan Omar iyo dakhliga qoyskeeda. Guddoomiyaha guddiga, James Comer, ayaa sheegay in ay jiraan “su’aalo culus” oo la xiriira sida hantidaasi ku korortay.