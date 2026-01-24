Golaha Mustaqbalka Soomaaliyeed oo Soo Bandhigay Qodobada ay Doonayaan in looga hadlo Kulanka Madaxweyne Xasan Sheekh
Muqdisho, 24 Janaayo 2026 – Golaha Mustaqbalka Soomaaliyeed ayaa soo saaray war-saxaafadeed ay ku faahfaahiyeen qodobada muhiimka ah ee ay doonayaan in ay kala hadlaan Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, kulan la filayo in uu ka dhaco magaalada Muqdisho 1-da Febraayo 2026.
Goluhu wuxuu sheegay in kulankaasi uu daba socdo shirweynihii Golaha Mustaqbalka Soomaaliyeed ee ka dhacay magaalada Kismaayo intii u dhexeysay 18–20 December 2025, kaas oo lagu gorfeeyey xaaladda guud ee dalka iyo jihada siyaasadeed ee haatan lagu wado.
Qodobada ugu waaweyn ee Goluhu doonayo in ay kala hadlaan Madaxweynaha ayaa waxaa ka mid ah:
Ilaalinta Dastuurka Kumeelgaarka ah ee 2012, iyagoo si cad uga soo horjeestay wax kasta oo aan waafaqsanayn dastuurka.
Amniga Qaranka, gaar ahaan dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada ah ee Al-Shabaab iyo Daacish.
Hirgelinta hannaan doorasho oo hufan, oo ku dhisan sharciga iyo hay’adaha dastuuriga ah.
Xaaladda midnimada, wadajirka iyo abaaraha ka jira dalka, iyo saameynta ay ku leeyihiin nolosha shacabka.
Golaha Mustaqbalka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale walaac ka muujiyey khilaafaadka siyaasadeed, carqaladaha ku yimid hannaanka dowladnimada, iyo waxa ay ku tilmaameen khatar ku soo wajahan midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed.
Ugu dambeyn, Goluhu wuxuu ku baaqay wadatashi qaran oo loo dhan yahay, isla markaana ay sheegeen in ay diyaar u yihiin ka qayb-qaadasho wax ku ool ah oo lagu badbaadinayo dowladnimada, laguna xoojinayo amniga iyo xasilloonida dalka.