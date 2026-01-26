Soomaaliya iyo Turkiga oo Yeesahy Wadahadallo Heerkoodu Sarreeyo oo ku Saabsan Iskaashi Labageesood ah
Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Mudane Cabdisalaan Cali, ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wefdi sare oo ka socday Jamhuuriyadda Turkiga.
Kulanka ayaa ka dhacay Xarunta Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Muqdisho, wuxuuna qeyb ka yahay wadatashi joogto ah oo lagu xoojinayo xiriirka iyo iskaashiga labada dal.
Intii uu socday kulanka, Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa uga mahadceliyay Dawladda Turkiga taageerada joogtada ah ee ay siiso midnimada, madaxbannaanida iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya.
Sidoo kale, wuxuu xusay doorka muuqda ee Turkigu ka qaato taageerada Soomaaliya ee fagaarayaasha caalamiga ah, gaar ahaan Ururka Iskaashiga Islaamka (OIC).
Kulanka waxaa ka qeybgalay Agaasimaha Guud ee Arrimaha Afrika ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda Turkiga, Mudane Ali Onaner, iyo Mudane Alper Aktaş. Labada dhinac ayaa isku raacay in la sii wado wadatashiyada iyo iskaashiga ku saabsan meelaha mudnaanta leh ee danaha wadajirka ah, si kor loogu qaado xiriirka istiraatiijiga ah ee Soomaaliya iyo Turkiga.