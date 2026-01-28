Anthony J. Kazmierczak oo Loo Aqoonsaday Ninkii Weerarka ku Qaaday Xildhibaanad Ilhan Cumar
Booliska magaalada Minneapolis ayaa xaqiijiyay aqoonsiga ninka loo haysto weerarkii Talaadadii lagu qaaday Xildhibaanadda Golaha Congress-ka Maraykanka ee Ilhan Cumar, kaddib markii dareere ur xun lagu buufiyay xilli ay ka qayb-galaysay kulan dadweyne.
Afhayeen u hadlay Waaxda Booliiska Minneapolis ayaa sheegay in eedeysanaha lagu magacaabo Anthony J. Kazmierczak, oo 55 jir ah. Ninkan ayaa hadda ku jira Xabsiga Degmada Hennepin, sida lagu caddeeyay diiwaannada rasmiga ah ee xarigga.
Boolisku waxay sheegeen in Kazmierczak lagu soo oogay eedeymo la xiriira weerar darajada saddexaad, iyadoo baaritaanno dheeraad ah ay socdaan si loo xaqiijiyo nooca dareeraha la adeegsaday iyo ujeeddada ka dambeysay falka.
Xildhibaanad Ilhan Cumar ayaan wax dhaawac ah ka soo gaarin weerarka, waxayna sii waday khudbaddii ay jeedinaysay kaddib hakad kooban, iyadoo muujisay adkaysi iyo inaanay ka baqan hanjabaad ama cabsi gelin.
Dhacdadan ayaa sii xoojisay walaaca laga qabo ammaanka mas’uuliyiinta siyaasadda Maraykanka, xilli ay hay’adaha ammaanku sheegeen in ay kordheen hanjabaadaha iyo falalka rabshadaha ah ee loo geysto xubnaha Congress-ka.