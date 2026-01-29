Maraykanka oo Dib u Bilaabaya Gargaarka Cuntada ee Soomaaliya
Dawladda Maraykanka ayaa si rasmi ah u shaacisay inay dib-u-bilaabayso qeybinta gargaarka cuntada ee ay u soo mariso barnaamijka WFP ee gudaha Soomaaliya, ka dib markii ay garwaaqsatay tallaabooyinka ay Dawladda Federaalka ah ee Soomaaliya iska saartay mas’uuliyadda wixii caqabado ahaa ee saameeyay hawlgalladaas.
Qoraalkan ka soo baxay Xafiiska Kaalmada Dibedda ee Maraykanka ayaa lagu caddeeyay in inkasta oo gargaarkii la fasaxay, haddana ay weli socoto dib-u-eegis ballaaran oo lagu samaynayo qaabka kaalmadooda loo maareeyo, si loo xaqiijiyo hufnaanta.
Maamulka Trump ayaa hoosta ka xariiqay inay ka go’an tahay siyaasad adag oo aan marnaba loo dulqaadan doonin in la xado, la weeciyo ama la lumiyo hantida iyo agabka loogu talagalay dadka tabaalaysan, iyadoo tallaabadan dib loogu bilaabay gargaarka ay ku timid is-afgarad laga gaaray sidii looga hortagi lahaa wax isdabamarin danbe.