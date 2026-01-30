DEGDEG: Koonfur Afrika oo Eriday Madaxii Safaaradda Israa’iil, kuna Amartay inuu Dalka kaga Baxo 72 Saacadood Gudahood
Dawladda Koonfur Afrika, iyadoo maraysa Waaxda Xiriirka Caalamiga ah iyo Iskaashiga, waxay si rasmi ah dalkeeda uga eriday Ariel Seidman oo ahaa madaxii kumeelgaarka ahaa ee Safaaradda Israa’iil, ka dib markii lagu dhawaaqay inuu yahay qof aan laga rabin dalkaas.
Go’aankan oo soo baxay 30ka Janaayo 2026, wuxuu ka dhashay eedaymo la xiriira in safaaraddu ay baraha bulshada u isticmaashay inay ku weerarto, kuna aflagaadayso, Madaxweyne Cyril Ramaphosa, iyo, sidoo kale, in la ixtiraami waayay madaxbannaanida dalka ka dib markii la qariyay booqashooyin ay saraakiil sare oo Israa’iili ah ku yimaadeen Koonfur Afrika.
Dawladdu waxay ku tilmaamtay ficilladaas inay yihiin xadgudub weyn oo ka dhan ah heshiiskii Vienna ee nidaamka diblomaasiyadda, waxayna amartay in ninkaas uu dalka uga baxo muddo 72 saacadood gudahood ah.