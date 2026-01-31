DFS oo Kulammo Wadatashi la Yeelatay Xisbiyada Siyaasadda iyo Ururrada Bulshada Rayidka
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ku qabatay kulan wadatashi iyo xog-wareysi ah oo ay yeesheen Guddiyaasha Wadahallada ee Dowladda Federaalka Soomaaliya, Golaha Mustaqbalka Soomaaliyeed iyo guddiyo matalayey qeybaha kala duwan ee bulshada.
Kulanka ayaa diiradda lagu saaray sidii loo dardargelin lahaa wadahallada qaran ee ku saabsan arrimaha culimada, odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka, kuwaas oo door muhiim ah ka qaata xasilinta, midnimada iyo hannaanka dowlad-dhiska dalka.
Guddiyada ka socday qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa soo bandhigay aragtiyo iyo talooyin wax ku ool ah oo ku aaddan sidii loo xoojin lahaa isfahamka guud, loona abuuri lahaa jawi wada-hadal oo ku saleysan kalsooni, wada-tashi iyo is-ixtiraam.
Intii uu socday kulanka, waxaa la isla meel dhigay in wadahadalladu noqdaan kuwo loo dhan yahay, laguna saleeyo danaha guud ee qaranka, iyadoo si gaar ah loo adkeeyay muhiimadda ay leedahay ka-qaybgalka bulshada rayidka iyo hoggaamiyeyaasha dhaqanka ee go’aannada masiiriga ah ee dalka.
Ugu dambeyn, Guddiyada diyaargarowga shirarka wadahadallada ayaa ballan qaaday inay sii wadi doonaan kulammo is-daba joog ah oo lagu dhisayo is-afgarad qaran, lana xaqiijinayo hannaanka wadahadal furan oo horseeda xasillooni siyaasadeed iyo mustaqbal waara oo ay ummadda Soomaaliyeed wada gaarto.
Bilal Qaasin Fiqi (Aar)
Cilmibaare daneeya dersidda iyo wax-ka-qoridda taariikhda iyo siyaasadda, suugaanta iyo cilmi-afeedka.