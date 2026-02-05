Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo Baaq Degdeg ah ka Soo Saartay Xaaladda Abaarta Dalka
Golaha Wasiirrada ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta soo saaray baaq ku saabsan xaaladda abaarta ka jirta dalka, kadib markii ay si qoto dheer u falanqeeyeen warbixin ay soo bandhigtay Wasaaradda Qorsheynta.
Warbixintan ayaa muujisay in abaartu ay si xun u saameysay nolosha dadka iyo xoolaha, taas oo ay sababtay roobabkii deyrtii la soo dhaafay oo yaraaday ama gabi ahaanba la waayay.
Xaaladdan ayaa gaartay heer aad u daran, iyadoo ay hadda saameyn la ildaran yihiin in ka badan 74 degmo oo dalka ka tirsan.
Xogta ay dowladdu hayso ayaa tilmaamaysa in ku dhowaad 4.8 milyan oo qof ay abaartu saameysay, iyadoo ay barakaceen dad kor u dhaafaya 200,000 oo qof, halka laba milyan oo xoolo ahna ay halis ugu jiraan dhibaatadan.
Arrintan ayaa keentay in amniga nolosha, cuntada, iyo maciishadda shacabka ay gasho xaalad adag.
Sidaas darteed, Goluhu wuxuu ku dhawaaqay in xaaladda abaartu ay tahay mid u baahan gurmad heer qaran ah iyo jawaab midaysan oo ka timaada dowladda iyo bulshada qaybaheeda kala duwan.
Ra’iisul Wasaare Xamze Cabdi Barre ayaa faray dhammaan hay’adaha ay khuseyso in ay dardargeliyaan dadaallada gurmadka, isagoo mudnaanta koowaad siinaya badbaadinta nolosha muwaadiniinta.
Xukuumaddu waxay sidoo kale baaq caalami ah u dirtay beesha caalamka iyo saaxiibada Soomaaliya si ay gacan uga geystaan baahiyaha bini’aandannimo ee ka dhashay musiibadan.
Ugu dambeyntii, xukuumaddu waxay ballan-qaaday inay si hagar la’aan ah ugu shaqeyn doonto sidii loo yareyn lahaa saameynta abaarta, iyadoo kaashanaysa shacabka Soomaaliyeed si loo badbaadiyo mustaqbalka dalka.