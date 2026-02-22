Is-mari Waaga Doorashada: Shirkii Dowladda iyo Golaha Mustaqbalka oo Fashil Ku Dhamaaday
Shirkii xasaasiga ahaa ee u dhexeeyay madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo siyaasiyiinta madasha Golaha Mustaqbalka ayaa ku soo dhamaaday natiijo la’aan iyo is-mari waa hor leh, kadib markii labada dhinac ay isku fahan-waayeen qodobadii masiiriga ahaa ee miiska saarnaa.
Kulankan oo ujeedkiisu ahaa in xal wada-ogol ah looga gaaro is-mari-waaga siyaasadeed ee dalka, ayaa si rasmi ah u burburay markii leysku mari waayay nooca doorasho ee uu dalku aadayo.
Fashilkan ayaa banaanka soo dhigay kala fogaanshaha qoto-dheer ee u dhexeeya aragtida xukuumadda iyo tabashada xoogagga mucaaradka, taas oo hoos u dhigtay rajadii laga qabay in la helo is-faham siyaasadeed oo dalka ku hago doorasho nabdoon.
Caqabadda ugu weyn ee shirka dhabar-jabka ku noqotay ayaa salka ku haysa qaab-dhismeedka doorashooyinka heer Federaal iyo heer Dowlad Goboleed intaba.
Dowladda ayaa riixaysa in dalku uu aado nidaam doorasho oo qof iyo cod ah oo lagu saleeyay axsaab siyaasadeed, halka Golaha Mustaqbalka ay aaminsan yihiin in xaaladda ammaan, midda dhaqaale, iyo waqtiga haray aysan saamixi karin hirgelinta doorasho noocaas ah.
Sidoo kale, dhinacyada ayaa isku fahmi waayay hab-maamulka doorashooyinka Dowlad Goboleedyada ee soo socda; iyadoo mucaaradku ay dowladda ku eedeeyeen inay doonayso inay awoodda daadejinta doorashooyinka isugu geyso hal gacan (Guddiga Federaalka), arrintaas oo ay u arkaan isku-day xukun-maroorsi iyo carqaladeyn lagu sameynayo madax-bannaanida maamul goboleedyada.
Khilaafkan doorashada ma ahan mid keligiis taagan, balse wuxuu si toos ah ula xiriiraa xiisadda ka dhalatay wax-ka-beddelka Dastuurka KMG ah ee dalka. Xubnaha Golaha Mustaqbalka ayaa si weyn uga soo horjeeda qodobada dastuuriga ah ee ay baarlamaanku dhawaan meel-mariyeen, iyagoo ku doodaya in nidaamka doorashada aan la beddeli karin iyadoo aan heshiis loo dhan yahay laga gaarin qodobada dastuurka ee qeexaya nidaamka dowladnimada.
Fashilka shirkan ayaa dalka gelinaya hubanti la’aan siyaasadeed oo cusub, wuxuuna muujinayaa in inta aan xal laga gaarin muranka Dastuurka iyo madax-bannaanida doorashooyinka dowlad goboleedyada, in ay adkaan doonto in Soomaaliya ay cagta saarto waddo doorasho oo lagu wada qanacsan yahay.