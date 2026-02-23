Dowladda Soomaaliya oo Mareykanka u soo bandhigtay dib u cusboonaysiinta heshiiskii marinada milatari ee 1980-kii
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa tallaabo diblomaasiyadeed oo miiskan saaran qaadday, iyadoo Mareykanka u soo bandhigtay in dib loo soo nooleeyo heshiis taariikhi ah oo dalkaas u ogolaanaya isticmaalka dekedaha iyo madaarrada Soomaaliya ujeeddooyin milatari.
Warkan oo ay baahisay wakaaladda Bloomberg, ayaa muujinayay loolan xooggan oo ka dhex aloosan Muqdisho iyo maamulka Somaliland, kaas oo salka ku haya cidda rasmiga ah ee ay tahay in dunidu u soo marto khayraadka iyo amniga Geeska Afrika.
Wasiiru-dowlaha Arrimaha Dibadda, Cali Maxamed Cumar (Balcad), ayaa caddeeyey in Soomaaliya ay diyaar u tahay cusboonaysiinta heshiis soo jireen ah oo la saxiixay sannadkii 1980-kii, kaas oo ahaa marin sharci ah oo lagu xoojiyo iskaashiga labada dal.
Tallaabadan ayaa loo arkaa jawaab toos ah oo ku socota damaca Somaliland ee ah inay Mareykanka siiso fursado dhanka macdanta muhiimka ah iyo saldhigyo milatari, iyadoo beddelkeeda raadinaysa aqoonsi ama xiriir gaar ah oo ka madax-bannaan dowladda dhexe.
Xilli uu caalamku loolan ugu jiro marinnada badda iyo macdanta qaaliga ah ee loo isticmaalo tiknoolajiyadda casriga ah, Soomaaliya waxay doonaysaa inay xaqiijiso in Muqdisho ay tahay albaabka keliya ee sharciga ah ee loo soo maro iskaashi kasta oo dhanka amniga iyo khayraadka ah.
Arrintan ayaa muujinaysay sida uu tartanka quwadaha waaweyn u saameeyay siyaasadda gudaha ee Soomaaliya iyo dadaalka dowladda federaalka ee ah inay gacanta ku hayso go’aamada masiiriga ah ee dalka.