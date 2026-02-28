Ethiopian Airlines iyo Qatar Airways oo Hakiyay Duulimaadyadii Bariga Dhexe Sababo Amni awgood
Ethiopian Airlines, Qatar Airways iyo qaar kale oo ka mid ah shirkadaha waaweyn ee duulimaadyada caalamiga ah ayaa hakiyay ama dib u dhigay qaar ka mid ah duulimaadyadii ay ku tegi jireen Bariga Dhexe, kadib xiisadaha milatari ee ka taagan gobolka.
Go’aankan ayaa la xiriira walaaca amni ee ka dhashay weerarro iyo hanjabaado isa soo taraya, kuwaas oo saameyn kara badbaadada hawada sare iyo garoomada diyaaradaha. Shirkaduhu waxay sheegeen in mudnaanta koowaad ay siinayaan badbaadada rakaabka iyo shaqaalahooda, islamarkaana ay si dhow ula socdaan talooyinka hay’adaha duulista rayidka iyo warbixinaha amniga.
Hakinta duulimaadyadu waxay keeni kartaa dib-u-dhac safarro, qiimo koror tikidhada ah, iyo in rakaab badan ay ku xayirmaan garoomo kala duwan.
Qaar ka mid ah shirkadaha ayaa bilaabay inay u leexiyaan duulimaadyada marinno kale oo ammaan ah ama ay si ku-meel-gaar ah u joojiyaan gebi ahaanba safarrada ku wajahan dalalka ay saameeyeen xiisaduhu.
Rakaabka waxaa lagula talinayaa inay si joogto ah ula xiriiraan shirkadda ay ka goosteen tigidhka ama ay hubiyaan bogagga rasmiga ah ee shirkadaha si ay u ogaadaan xaaladda duulimaadkooda ka hor inta aysan u ambabixin garoonka diyaaradaha.