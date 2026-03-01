Ciidamada Mareykanka oo Khasaaro Ka Soo Gaaray Howlgalka Epic Fury
Sheeko:War
Taliska Dhexe ee Mareykanka (CENTCOM) ayaa xaqiijiyay in saddex askari oo Mareykan ah ay ku dhinteen dagaalka, halka shan kalena ay si xun u dhaawacmeen intii lagu guda jiray howlgalka Epic Fury.
Shaqsiyaad kale ayaa ka dhaawacmay qaybaha yar ee shrapnel-ka iyo madax xanuun, laakiin hadda waa la daweynayaa waxaana la filayaa inay dib ugu soo laabtaan howlgallada.
Howlgallada dagaalka waaweyn waa socdaan, waxaana ciidamada Mareykanka ay weli ku hawlan yihiin fulinta howlgalka.
CENTCOM waxay sheegtay in xaaladda ay weli isbedelayso, isla markaana si ixtiraam ah loogu hayo qoysaska, magacyada askarta dhimatay aan la shaacin ilaa 24 saacadood kadib marka qoysaskooda lagu wargeliyo.